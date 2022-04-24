شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط مصر فى النمسا يحتفلون بعيد القيامة وسط أجواء مبهجة وتقدير لتهنئة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أقباط مصر في النمسا اليوم بحلول عيد القيامة المجيد في أجواء مبهجة ووسط سعادة وتقدير لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بالعيد، حيث أرسل برقية تهنئة وزعتها السفارة المصرية في فيينا.

وتأتى احتفالات عيد القيامة المجيد هذا العام لأول مرة منذ عامين في ظل زخم وتفاؤل جديد بعد تخفيف قيود جائحة كورونا في النمسا، والسماح بالتجمعات الكبيرة مجددا والتخلي عن ضرورة ارتداء الكمامات، لتعود بهجة التواصل الاجتماعي المتأصلة في الأعياد مرة أخرى.

وحرص السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية على الحضور إلى كنيسة عذراء الزيتون في فيينا للمشاركة في قداس العيد ثم التقى برفقة قيادات السفارة مع كهنة وأقباط النمسا في جلسة خاصة لتجديد التهاني وتبادل الأحاديث الودية.

وفى هذه الجلسة جدد السفير التهنئة للمصريين بشهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد، وحث الجميع علي التعاون والتنسيق والاستمرارية في تنمية العلاقات ومد جسور توثيق وتقوية الترابط بين جميع أبناء الجالية المصرية في النمسا بين بعض البعض وبين الوطن الأم.

ورافق السفير المصري كل من، المستشار حازم زكي نائب السفير والقنصل العام باسم طه والدكتورة علا عبد الجواد مستشار مصر الثقافي والتعليمي في فيينا وهشام أنيس مدير مكتب مصر للطيران في فيينا ونخبة من رموز الجالية من مسلمي مصر فى النمسا.

واتسم قداس العيد هذا العام بحضور كبير ورأس الصلاة كهنة كنيسة عذراء الزيتون،كما استمع المصلون إلى رسالة تهنئة بالفيديو من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية معدة لأقباط مصر في الخارج.

ومن جانبه، قال الإعلامي مصطفى عبد الله عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في فيينا، إنه يتقدم بخالص التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني والى جميع الأخوات والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله الأعياد على العالم اجمع بالمحبة والسلام وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والتقدم والاستقرار والازدهار معربا عن خالص الأمنيات الطيبة أن تكون هذه المناسبة مبعث أمل جديد بالخلاص من جميع الأزمات.

ومن ناحيتها... قدمت آيات خليفة رئيس اتحاد المرأة والأسرة المصرية في النمسا خالص التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، لافتة إلى حرصها على تلبية دعوة الكنيسة لحضور القداس حيث كان يوما مليئا بالود والمحبة، كما كان معبرا عن جوهر الوحدة الوطنية وتلاحم مسلمي وأقباط مصر في الخارج.

ومن ناحيته.. قال مجدي رمضان الرئيس الأسبق للنادي المصري في فيينا إنه تشرف بحضور القداس والاحتفال مع إخواننا وأحبائنا وشركائنا في الوطن أقباط مصر بفيينا بعيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن الاحتفال كان روحانيا جميلا واتسم بالمحبة والتآخي.

وبدوره.. قدم نبيل جبران من أقباط النمسا خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تهنئته المباركة لأقباط مصر بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيده الله على مصر وكل أبنائها بالخير والرفاهية، وان تنعم بالسلام والمحبة الدائمة وان يحفظ رئيسنا ليصل بمصر لبر الأمان محققين كل أمنياتنا وتطلعاتنا في عهد سيادته.

ومن جانبه.. قدم ملاك فارس من أقباط النمسا التهنئة إلى أقباط مصر ومسلميها بعيد القيامة وشهر رمضان المبارك، مطالبا بالحفاظ على مصر ودعم قيم المحبة والإخاء وحماية الوحدة الوطنية.