شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: أدعو أبنائى الطلبة لاستلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: أتقدم بأصدق وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، والتي أثبتت قدرة وبراعة القوات المسلحة المصرية بأبطالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لهذا الوطن.

وتابع نائب الوزير: أن جيش مصر سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع، وإن ذكرى تحرير سيناء واستعادتها إلى حضن الوطن هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، تخلّد ملحمة تاريخية للعزة والكرامة في سبيل استرداد الأرض وعدم التفريط في أي جزء من تراب هذا الوطن.

واستكمل الدكتور رضا حجازى: أدعو جميع أبنائى الطلبة والمعلمين إلى استلهام روح النصر والمشاركة الفاعلة لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن، وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء‎.‎‏