وزيرة التضامن تزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة المجيد.. صور

القاهرة - سامية سيد - زارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أمس الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل تقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث أبدت سعادتها بالتواجد وسط الاخوة الأقباط الإنجيليين والقس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم أعياد سعيدة تعود على مصر جميعها مسلمين وأقباط بالخير والسعادة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تواجدها فى الكنيسة الإنجيلية تأكيد على الوحدة الوطنية التى نعيشها فى مصر وأننا جميعا نسيج واحد، مشيدة بمبادرات الطائفة الإنجيلية العديدة ومشاركتها القوية فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، كما أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية شريك أساسى لوزارة التضامن الاجتماعى فى برنامج المواطنة الذى يحث على احترام الاختلاف وإقرار الحياة الكريمة لكل مواطن بدون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الدين لكى ننهض بوطن واحد.

وأضافت، أنها تعلمت فى المدارس الإنجيلية، مثنية على المعارف والقيم التى تعلمتها خلال الدراسة والتى شكلت جزءا من شخصيتها ومن منظومة المبادئ التى أصقلت تجاربها وخبراتها.