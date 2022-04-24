شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن رفع 85 ألف طن مخلفات من المجارى المائية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً بشأن الأنشطة التى تمت للتخلص الآمن لرفع مخلفات الترع والمصارف، وذلك فى 37 مركز إدارى تم اختيارهم بـ21 محافظة لتنفيذ النموذج التجريبى الناجح الذى تم تنفيذه بمحافظة البحيرة ليتم تنفيذه فى المراكز المشار اليها على مستوى اقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والقناة والدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك فى إطار اهتمام و توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار شعراوى إلى نجاح النموذج التجريبى الذى تم تطبيقه فى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالمحافظات واتخاذ هذا كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف وتم اضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها ، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التقرير استعرض الاجراءات التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية فى المراكز الـ 37 المختارة والتى ركزت على رفع نواتج تطهير الترع داخل الكتل السكنية يومياً ونقلها الى المدافن الصحية والمقالب العمومية يومياً ، والتنسيق مع مديريات الرى لضبط المخالفات ، وتنفيذ قرارات ازالة التعديات على الترع والمصارف والمجارى المائية فى المهد ، وتفعيل الجمع السكنى للقمامة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية نظير رسوم رمزية ، والتوسع فى تنفيذ ندوات توعية للمواطنين وتفعيل دور الرائدات الريفيات بالتواصل المباشر مع المواطنين لعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى الترع والمصارف ، مع التوسع فى اعمال تجميل وتشجير الطرق ، ووضع سلال القمامة على أعمدة الانارة وبالطرق وعلى جانبى الترع تجنبا لإلقاء المخلفات فى المجارى المائية ، منوهاً انه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التى تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجارى تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجارى المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث .