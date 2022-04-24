شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ورئيس الجامعة يهنئان القوات المسلحة بذكرى عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

كما تقدم بأخلص التهاني لرجال القوات المسلحة البواسل الذين سطروا بطولات خالدة في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة البسالة والنضال.

وقال وزير القوي العاملة فى برقية التهنئة: "إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس".

وأعرب سعفان، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بهذه المناسبة عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، ، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.