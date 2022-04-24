شكرا لقرائتكم خبر عن نادى تراث الإمارات يكرم مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم نادى تراث الإمارات الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية، لتنظيم أول مبادرة مصرية لدعم المشروعات الصغيرة بدولة الإمارات الشقيقة، والتى افتتحها سفير مصر لدى دولة الإمارات شريف البديوي، وعبد الله المحيربى مستشار مكتب المدير العام للنادى ، أقيمت مؤخرا فى القرية التراثية على شاطئ أبوظبى التابعة للنادى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المبادرة لاقت إقبالا وترحيبا من المواطنين ومن أبناء الجالية المصرية وجميع الجاليات وتخللها العديد من الفعاليات والفقرات والمسابقات، بالإضافة لركن للأطفال وتم تبادل الدروع بين السفير وممثل نادى تراث الإمارات .

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشير إلى أن مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى نظم أول مبادرة هى الأولى نوعها وانطلقت من خلال اتجاه فكر القيادة السياسية المصرية تجاه دعم قيمة الإنتاج والمشروعات الصغيرة، وأطلقت السفارة مبادرة دعم المشروعات المصرية الصغيرة تحت رعاية السفير شريف البديوى ، وبتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظم مكتب التمثيل العمالى برئاسة حنان شاهين المعرض والذى أقيم على أرض دولة الإمارات العربية الشقيقة فى القرية التراثية الكائنة على شاطئ أبوظبى لما لها من موقع متميز وكذلك قيمتها كمركز لتشجيع الأسر المنتجة.

وقال الملحق العمالى، إن المعرض ضم منتجات من الحرف التراثية والتقليدية المصرية واكسسوارات ومشغولات يدوية وملابس ومأكولات مصرية ، ومنتجات رمضانية متنوعة ، وقد صاحب المعرض فعاليات ترفيهية ومسابقات ثقافية وفنية، وأقيم على هامشه بعض الأنشطة الفنية.

وأكدت شاهين أن تهدف لدعم وتمكين الشباب والسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة وتقديمهم بشكل يليق باسم مصر ويشجعهم على الاستمرارية وعرض منتجاتهم بشكل مباشر على الجمهور وبما يتوافق مع قوانين وإجراءات الدولة.