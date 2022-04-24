شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالسعودية يشيد بدور الخارجية المصرية في حادث طريق الهجرة والان مع تفاصيل الخبر
وأفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد بالسعودية أنه نتج عن الحادث وفاة المواطن محمد سعيد إبراهيم السيد إبن محافظة الأسكندرية يبلغ من العمر واحد أربعون عامًا ، وتقوم الآن القنصلية العامة بجدة بإنهاء إجراءات دفنه بمقابر البقيع بالمدينة المنورة ، وإصابة (12) من المصريين وهم :
حسان يوسف - محمد مصطفى - محمد مبارك - عمرو محمد - علي عطية - راجا محمد - علي عبدالحميد - محمد أحمد - أيمن مصطفى - رفيق سعيد - إبراهيم النوري - محمد عبدالله ، منهم (3) حالات مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفى وحالتهم مستقرة ، تراوح أعمار المصابين مابين عشرون عامًا وستون عامًا.
وأختتم حنفي أنه تزامن مع حادث الباص وقع حادث للمهندس سامح إبراهيم عزام وزوجته بسيارته الخاصة أبناء قرية (أم الرزق) محافظة دمياط أدى إلى وفاة الزوجين على الفور ، حيث قامت القنصلية العامة المصرية بجدة بمتابعة إنهاء إجراءات دفن المتوفين في مقابر البقيع بالمدينة المنورة بناءً على رغبة ذويهم ، سائلين الله أن يصبر ذويهم ويجعل قبرهما روضة من رياض الجنة .