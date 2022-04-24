- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات ومحاذير فى التقديم لحج القرعة بوزارة الداخلية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول طلبات التقديم لحج القرعة من اليوم وحتى يوم 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
ويستعرض الإنفوجراف التالى، بعض المحاذير فى التقديم لحج القرعة.
التقديم حتى 6 مايو.. اشتراطات ومحاذير فى التقديم لحج القرعة بوزارة الداخلية
وتقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.
ويجب أن يدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام حيث أنه الأكثر عرضة لمخاطر العدوى والإصابة بفيروس "كورونا" ومضاعفاته وهى (مرضى الأورام للمراحل المتقدمة – مرضى الفشل الكلوى والذين يتم إجراء غسيل كلوى لهم – مرضى تليف الرئة – الحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية – حالات التليف الكبدى المتقدم – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة).. كما يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية "جرعتين على الأقل" للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة، مع التنبيه على الحاج بالاحتفاظ بأصل الشهادة لاصطحابها معه أثناء السفر.
ويقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
ويوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.. والذى يفيد أيضاً بتمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة لحين الموافاة بتقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بعد الفوز بالقرعة، وإذا ثبت عكس ذلك تلغى فرصة حجه مباشرة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً) ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً) ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 11/5/2022 الموافق 10 شوال 1443 هـ.. أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عام فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عام وحتى أقل من 65 عام) فى تاريخ 11/5/2022 الموافق 10 شوال 1443هـ، بشرط أن يكون المرافق أو المحرم لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.. وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة"، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له، يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.