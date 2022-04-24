شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بشمال سيناء منذ يوليو 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء والذى يضم كل من العريش ، المساعيد ، بئر العبد ، رمانة ، الشيخ زويد ، رفح ، الحسنة ونحل ويشمل حوالى 51 مركزا وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (165 ألف مشترك) تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 160 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 6 موزعات جهد متوسط

- 310 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 38 سكينة هوائية جهد متوسط .

- 22 وحدة ربط حلقى جهد متوسط .

- 1075 عمود هوائى جهد متوسط .

- 130 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 100 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

- 3031 عمود جهد منخفض.

- 920كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 630 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 115 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكدت الوزارة، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 1,240 مليار جنيه متمثلة فى :

• إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقري الشيخ زويد ورفح مع عودة الأهالي اليها بعد دحر الإرهاب الأسود .

• توصيل التيار الكهربائى لمدينة رفح الجديدة

• توصيل التيار الكهربائى لمشروع المآخذ وزماماتها برمانة وبئر العبد

• توصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بارض الجولف بالعريش

• توصيل التيار الكهربائى لمشروع انشاء عدد 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد ومشـروع استصـلاح 3000 فـدان بقـرية الأمـل بالقنطرة شـــرق.

• توصيل التيار الكهربائى للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة .

• توصيل التيار الكهربائى لمطار المليز.

• توصيل التيار الكهربائى لمزارع الاستزراع السمكي

• توصيل التيار الكهربائى لعدد 30 منزلا بدوى بقرية الجوفة برمانة

• توصيل التيار الكهربائى لمستشفيات (نخل -بئر العبد)

• توصيل التيار الكهربائى للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء

• توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش ومحطة مياه ابوصقل وكرم ابو نجيلة بالعريش ولابار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد .

• توصيل التيار لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد

• توصيل التيار الكهربائى لعدد 106 منازل بدوية بقرية الجوفة بالجدى بشمال سيناء.

• توصيل التيار لمصنع الرخــام بالجفجـافة بوسط سيناء

• إنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين - وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء.