"شادي" يطلب الطلاق: "أخو زوجتي بيعملي أعمال سفلية.. بيغير عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "شادي. س" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس طالب فيها بتطليق زوجته "م. م" بعد سنة زواج مبررًا طلبه "شقيق زوجتي دمر حياتي وبيعملي أعمال سفلية بسبب غيرته على أخته".

وقال "شادي" في دعواه رقم 364 لسنة 2021: "شقيق زوجتي حزن من زواجها مني ولم يحضر الفرح وطالبها في يوم الصباحية بالحضور لمنزل أسرتهم لترتيبه وترك منزل الزوجية".

وأضاف: "فوجئت بوجود مياه وزيت وشعر محروق أمام بيتي ولم انتبه لتلك الخرافات حتى علمت أني تعرضت للعمل السفلي من خلال تلك الأشياء التى اخطو عليها فى دخولي وخروجي من المنزل".

وتابع: "مع الوقت بدأت أتأذى من أعمال شقيق زوجتي وجسدي كان يؤلمني ولا أقدر على الخروج للعمل".

وواصل: "وجدت أسفل المنزل صورة لي مع زوجتي وبها دماء وطلاسم لدجال مجهول وحينما سألت زوجتي عنها قالت أنها تنفذ تعليمات شقيقها".

وأشار مُقيم الدعوى إلى أنه واجه زوجته وشقيقها بكل الأشياء الغريبة التي رآها، فرد الأخير"خت أختي مننا وكان لازم أخليك تبعد"، لذلك قرر الزوج ترك عش الزوجية وتقديم دعوى تطليق لا تزال منظورة حتى الآن ولم يتم الفصل فيها.