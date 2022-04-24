شكرا لقرائتكم خبر عن تناول السمك.. باحثة بالقومى للبحوث تقدم نصائح لمرضى الكوليسترول فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المركز القومى للبحوث حملة التوعية الرمضانية تحت شعار "صوم رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير عيادة"، والتى أطلقها تحت إشراف الدكتورة منال رمضان رئيس قسم كيمياء مكتسبات المهم والرائحة، حيث أصدر نشرة طبية للدكتورة ايات فرغلى هاشم باحث بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز حول أن الصيام من الكنوز الصحية لمرضى الكوليسترول.

وأوضحت الدكتورة ايات فرغلى هاشم، أن الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية توجد في الدم والتي يحتاج اليها الجسم لبناء الخلايا الصحية، ولكن وجودها بنسبة مرتفعة يمكن أن تسبب ترسبات دهنية في الأوعية الدموية مما تؤدي إلى صعوبة تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين وبالتالي يمكن أن تشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

واضافت الباحثة ، يعتبر صيام شهر رمضان هو الأكثر حظا لمرضي الكوليسترول المرتفع حيث أشادت الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية بدور الصيام الايجابي في الحد من نسبة الكوليسترول المرتفع، وعلي سيبل المثال هناك دراسة أوضحت تحسن ملحوظ في مستويات الكوليسترول الجيد HDL والكوليسترول الضار LDL بعد انتهاء شهر رمضان وعلاوة علي ذلك تم إثبات فعالية الصيام في التحكم بمستويات الكوليسترول. وهناك دراسة أخري ركزت علي العلاقة بين الصيام علي مدي فترة زمنية طويلة تصل الي 16 ساعة ومرضى الكوليسترول وكانت النتائج جيدة حيث اشتملت على انخفاض مستويات الكوليسترول السيء والدهون الثلاثية في الدم مع عدم وجود تغير ملموس في مستويات الكولسترول الجيد في الدم.

وأكدت أن فريضة الصيام لا تشكل أي خطر على مرضى الكوليسترول المرتفع بل بالعكس قد يعود عليهم بالمنفعة مما يعكس العلاقة الايجابية بين الصيام ومرضى الكوليسترول، ألا أن هناك بعض التوصيات الصحية في الشهر الكريم التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمرضي الكوليسترول ومنها تجنب تناول مصادر الدهون المشعبة مثل السمن والحليب كامل الدسم واللحوم العالية بالدهون والأطعمة المقلية واستبدالها بالدهون الصحية غير المشبعة، وفي نفس السياق فان تناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3 لها تاثير ايجابي ملحوظ علي صحة مرضي الكوليسترول مثل الأسماك كالماكريل والسلمون والتونة، المكسرات، والزيوت النباتية الصحية مثل زيت الكتان والزيتون. عزيزي القأرئ يجب علي مرضي الكوليسترول التركيز علي مصادر البروتينات الصحية والاكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه.

وقدمت نصائح إلى مرضي ارتفاع الكوليسترول باتباع هذه العادات الصحية السليمة في وجبتي الافطار والسحور والحد من الأغذية الدسمة والحلويات التي قد تميز هذا الشهر المعظم بالإضافة الي ممارسة نشاط بدني مناسب.