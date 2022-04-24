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مواقيت الصلاة الأحد 24/4/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:47  ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:50 

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 3:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:57 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:41

موعد صلاة الظهر 11:49 م

موعد  صلاة العصر 3:26 م 

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:46  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:40 ص

وقت صلاة الظهر 11:41 

موعد صلاة  العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:32 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:52  ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:33

  

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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