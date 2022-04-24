شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوجه بالتعامل الفورى مع الملاحظات الواردة بشأن مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه وزير الخارجية سامح شكرى بالتعامل الفورى والحاسم مع مُلاحظات طرأت على أداء بعض مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، والعمل على معالجة أى من أوجه القصور فى تلك المكاتب، على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بصورة ناجزة. وذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية على مواصلة الاضطلاع بدورها فى خدمة المواطنين فى الداخل والخارج على حد سواء.

واتصالًا بما تقدم، فقد وجَّه الوزير شكرى كذلك قيادات الوزارة المعنيين بعقد اجتماع فورى للوقوف على كافة تفاصيل ما ورد حول عدد من هذه المكاتب، واتخاذ ما يلزم فى الحال إزاءها؛ فضلًا عن التوجيه أيضًا بمواصلة العمل على تسريع وتيرة تطوير مكاتب التصديقات بشكل شامل بغية تحسين بيئة العمل فيها وإنجاز مختلف الخدمات المُقدمة بالشكل المناسب وفى أسرع وقت ممكن، وذلك على النحو الذى يواكب العصر من خلال خطة شاملة لرقمنة المعاملات تسهيلاً على المواطنين وبشكل يتيح تقليل وقت الانتظار وتسهيل التعامل مع كافة المحررات القنصلية.