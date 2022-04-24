القضية أمام المحكمة.. ما الذي حدث في خناقة "نقششه" وضابط شرطة "مُستقيل"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة لواقعة تعدي شخص ادعى أنه ضابط على اليوتيوبر "نقششه" في شجار حدث بينهما على أولوية المرور في الطريق العام بمدينة نصر.

وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على "نقششه" وادعائه أنه ضابط شرطة رغم تركه للخدمة مُنذ 12 عامًا.

بداية الواقعة

قبل 3 أيام تم تداول مقطع مصور لمواطن "نقششه" يشتكي من تعدي آخر عليه بالضرب والسبِّ مع ادعائه أنه ضابط شرطة، بعدَ خلاف نشَبَ بينهما على أولوية المرور في الطريق العام بمدينة نصر، وتزامنَ ذلك مع ورود محضر شرطةٍ بإبلاغ المجني عليه عن الواقعة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستكملت إجراءاتها فيها حتى انتهت إلى تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.

أقوال "نقششه"

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه الذي شهد بأنه حال قيادته سيارته في الطريق العام اصطدمت به سيارةُ المتهم للاختلاف على أولوية المرور، فاعترضه المتهم بسيارته وترَجَّلَ منها وتعدَّى عليه بالسبِّ والضربِ مُدعيًا أنه ضابط شرطة.

وأكد المجني عليه أنه المتهم كان يحمل جهازًا يشبه الجهاز اللاسلكي، فأخرج المجني عليه هاتفه وصوَّر المقطع المتداول لإثبات الواقعة، وقدَّم في التحقيقات المقطع المصور، وشاهدته النيابة العامة فتبينت به سبَّ المتهم للمجني عليه، وأبصرت الأولَ فيه مُمسِكًا بجهازٍ أسودِ اللونِ مثبّتٍ به هوائيٌّ، وورد تقرير طبيٌّ بشأن توقيع الكشف الطبي على المجني عليه ثابتٌ به إصابتُه بكدمة في العضد الأيسر.

أقوال المتهم

قال المتهم أنه عمل ضابطَ شرطة، واستقال من عمله عام 2011، واشتغاله في تجارة السيارات والهواتف المحمولة، وبمواجهته بالمقطع المتداول ادَّعى أنه سبَّ المجني عليه ردًّا على سبه ابتداءً.

وأوضح المتهم أن الجهاز الذي كان يحمله وقتها هو هاتف محمول وليس جهازًا لاسلكيًّا، وقدَّم في التحقيقات جهاز الهاتف الذي كان يحمله أثناء الواقعة.

التحريات

واستمعت النيابة العامة لشهادة ضابط الشرطة مجري التحريات في الواقعة الذي شهد بأن تحرياته قد توصلت إلى حدوثِ خلافٍ بين المجني عليه والمتهم على أولوية المرور في الطريق العام، توقف على إثرها المتهم بسيارته أمام سيارة المجني عليه وترجَّل منها وأجبره على التوقف بسيارته، ثم توجه إليه ودفعه أكثر من مرة، وجذبه من ملابسه، فتدخل المتواجدون حينها بينهما.

ونوهت التحقيقات إلى أنه المتهم كان بحوزته هاتفٌ محمولٌ مثبّتٌ به هوائيٌّ يتشابه مع أجهزة اللاسلكي.