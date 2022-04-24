مطران الأسقفية مصليًا لمصر: فليمنح الله بلادنا سلامًا ورخاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد القيامة المجيد قائلًا: نصلي لكي يمنح الله بلادنا سلامًا ورخاء لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك.

وأعرب رئيس الأساقفة عن شكره لمن حضروا للتهنئة بالعيد حيث ذكر أحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية ومندوباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء ياسر عبد المعبود مندوبا عن اللواء محمد توفيق وزير الداخلية وفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابو زيد الأمير مندوباً عن فضيلة الامام الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ووليد بحيري مندوبا عن وزير الأوقاف ومحمد عثمان رئيس حي غرب القاهرة مندوباً عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما شكر رئيس الأساقفة سفراء الدول الأجنبية الذين حضروا القداس على رأسهم السفير جاريث بايلي

سفير المملكة المتحدة بالقاهرة و السفير ادواردو بالاثيوس رانخل القائم باعمال سفارة بيرو وديفيد ميريل مندوبا عن السفير الأمريكي بالقاهرة.

وأضاف رئيس الأساقفة: نخص بالشكر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية علي رسالته الرقيقة وتهنئته بالعيد والمطران ممفيس نيقوديموس القائم بأعمال بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس والأرشمندريت دومسكينوس الأمين العام لمجلس كنائس مصر وقيادات حزب المصريين الأحرار.