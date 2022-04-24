البابا تواضروس: "الحديث مع ربنا مش محتاج كلام باللسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددًا من المواقف الإنسانية في حياته، وكواليس ما وصفه بأنه "حديث متواصل مع الله" حتى لو كان بالصمت.

جاء ذلك على هامش الجزء الأول من الحوار الإذاعي للبابا تواضروس مع برنامج "كلم ربنا" تقديم الكاتب أحمد الخطيب والذي يذاع عبر موجات راديو "9090".

وتحدث البابا عن عدد من اللحظات الصعبة التي لجأ فيها إلى الله، والطريقة المثلى للحديث مع المولى عز وجل، كما تحدث أيضًا عن المنح والهبات التي تتجلى في أعقاب الكلام مع ربنا، وكيف أنها "فوق ما يتخيل البشر".

كما تحدث عن هوايته في مراسلة بعض الشخصيات في العالم، وكان من أهم هذه الشخصيات رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج أول من وضع قدميه على القمر.

ورد البابا على سؤال حول ما أرسله إلى رائد الفضاء: "قلت له أنا عاوز أشوف صورتك وأنت على القمر، وزمان مكنش فيه صور بالألوان كلها كانت أبيض وأسود، لكن هو بعتلي صورته بالألوان. كمان راسلت شخصيات متعددة، وكانوا بيردوا عليا.. كانت هواية لطيفة".

وأضاف البابا: "تحدثت مع ربنا في مواقف أخرى، كان هناك موقف آخر من مواقف الصلاة، وهو موقف في الجامعة خلال السنوات الأخيرة، وكان عندي امتحان شفوي، وكان امتحان الدكتور صعب أوي، ونادر أن حد ينجح من تحت إيده، فكنت بصلي كتير أوي وبقوله يارب سهل المقابلة سهل الأسئلة.. إديني ذهن أعرف أجاوب.. كنت بأصلي وأنا واقف قدام باب مكتبه، بس صلاة من غير كلام.. صلاة من القلب".

وتابع البابا: "الصلاة مع ربنا مش محتاجة كلام، الصلاة مشاعر أولًا وأخيرًا.. المهم وأنا واقف قدام الباب.. كان الامتحان الساعة 8 صباحًا وكنت لوحدي، لأنه امتحان شفوي وأنا داخل مكتبه، الساعي بتاع الدكتور قدم له البوستة فبيفتح البوستة، وقرأ أول جواب لقيته بص لي كدة بابتسامة كيبرة وقال لي: ناجح ناجح.. يلا اتفضل، ولم أمتحن وحصلت على الدرجة النهائية، طبعًا كنت خايف.. والرسالة اللي سببت نجاحي اللي الدكتور قراها، إنه جات له دعوة يسافر اليابان يدي محاضرة هناك فاعتبرني وش السعد عليه".

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