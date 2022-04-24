التقديم غدًا.. التضامن: خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين لحج الجمعيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، تخصيص الوزارة خطًا ساخنًا للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، مع تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين.

وتفتح وزارة التضامن الاجتماعي، باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، اعتباراً من الأحد 24 أبريل الجاري، حتى يوم الخميس 12 مايو المقبل.

وأضاف عبدالموجود، أنه سيتم حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة، وسيتم تنفيذ هذا العام مستوى واحدا فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

وأشار عبد الموجود، إلى أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

ومن المقرر وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، إجراء القرعة منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.