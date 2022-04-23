شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بمسقط يشارك فى احتفالات عيد القيامة المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عُمان وأعضاء السفارة المصرية بمسقط على حضور احتفالات الكنيسة القبطية بمسقط بعيد القيامة المجيد، ومشاركة الجالية المصرية فى مسقط مسلمين ومسيحيين مساء اليوم فى الاحتفال بعيد القيامه المجيد ، وسط أجواء المحبة، بحضور ومشاركة رفيعة المستوى، وسط أجواء احتفالية عامرة بالمحبة والتآخي.

وحرص الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عمان على الترحيب بالسفير المصرى والحضور حيث ألقى كلمة رحب فيها بجميع الحضور وتحدث عن أجواء المحبة والتسامح، بين الجميع والمصير الواحد المشترك.

وتقدم الأب سوريال بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى متمنياً له ولمصر دوام التقدم والازدهار وأن يعم السلام والرخاء لبلدنا العزيز مصر وأن يحفظها من كل شر، وسط التطور الكبير الذى يشهده الجميع.



جانب من قداس الكنيسة القبطية بمسقط

كما هنأ الاب سوريال أبناء الجالية المصرية فى السلطنة بعيد القيامه المجيد مشيداً بروح الإخاء والمودة التى تجمع بينهم جميعاً مسلمين ومسيحيين.

وتقدم بالشكر للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان على رعايته الكريمة لأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان، ونقل إلى أبناء الجالية تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تهنئته التى بعث بها لأقباط مصر فى مسقط، وشكر وزير الأوقاف و"الشئون الدينية" العمانى، وشرطة عمان السلطانية على حسن تعاونهم الدائم.





وفي كلمته هنأ السفير خالد راضى سفير مصر لدى سلطنة عمان الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مسقط وأبناء الجالية المصرية، ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أبناء الجالية المصرية لإخوانهم بمناسبة حلول الأعياد، واستعرض الإنجازات التى تحققت وما زالت على أرض مصر.

وقدم السفير خالد راضي التهنئة بمناسبة عيد القيامه المجيد لجميع الأبناء المصريين الأقباط بسلطنة عمان، ونقل رسالة التهنئة التى بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكنيسة وأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان.

وأشاد السفير المصري بروح التعاون والإخاء والمودة التى تجمع بين أبناء الجالية المصرية بالسلطنة من المسلمين والمسيحيين، والتلاحم والتعاون بين جميع أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان ممثلة فى الكنيسة والمسجد والقساوسة والشيوخ وكل أفراد الجالية.

وقد حرص عدد كبير من المصريين- أقباطا ومسلمين- فى مسقط على المشاركة معا فى الاحتفال بعيد القيامه المجيد، حيث سادت الاحتفالات دعوات الخير والتسامح بين الجميع، فى مشهد وطنى حافل بمشاعر الحب والإخاء بين أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان.





حضر الاحتفال المستشار السياسي تامر صالح والمستشار خالد سالم وأعضاء السفارة المصرية، والملحق العسكري العقيد خالد هاني والقنصل جمال ابوعميره وسكرتير ثاني جينا عصام، والمهندس عوض غبريال عضو مجلس ادارة نادي الجاليه المصريه والمستشار محمد يوسف والدكتوره منى الدالي، ولفيف من رموز الجالية المصرية، والكنيسة القبطية المصرية بمسقط.