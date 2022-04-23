شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إهداء المتعافين من الإدمان رسم جرافيتى لمحمد صلاح.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف " على صفحة الصندوق الرسمية " الفيس بوك " يتضمن رسم جرافيتي لصورة كابتن " محمد صلاح " احتفالا بنجاح المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وصورة الرسم الجرافيتي من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة ،ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسيه من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

ويأتى ذلك ضمن فاعليات الدورى الرمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق تحت عنوان "التعافى بطولة " ،بمشاركة 150 متعافيا، وذلك في إطار إطلاق مرحلة جديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي والذى اطلقها الصندوق بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة مديا هب