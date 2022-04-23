شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: جهود القوات المسلحة فى تطهير سيناء من الإرهاب يلمسها الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، الشعب المصرى بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء ومناسبة عيد القيامة المجيد، وتابع:" وكل عام ومصر وشعبها الكريم بكل خير".

وفى سياق آخر قال "عبد الحافظ"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، إن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة في محاربة الإرهاب وبذلت تضحيات من أجل عودة الحياة في سيناء خلال السنوات الماضية، وتابع:" وهذه التضحيات لا تخفى على أحد ونلمسها جميعاً".

وشدد "غريب"، على أن نجاح القوات المسلحة في حربها على الإرهاب ما كان ليتم لولا وجود استراتيجية كاملة تشترك بها كافة مؤسسات الدولة المصرية.