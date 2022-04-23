شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أساقفة المجمع المقدس وسط فرحة وزغاريد من جموع المصلين بالكاتدرائية.

ويتواجد الآن آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة فى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى:

1- منع حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية.

2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية.

3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية.

5- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.

6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.