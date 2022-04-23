بالصور- احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد في كنيسة مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- زياد أحمد:

توافد مواطنون إلى مقر كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، مساء اليوم السبت، لحضور احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد.

وحضر الاحتفال من الشخصيات الرسمية كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفنان لطفي لبيب، نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، عضوا مجلس النواب طارق الخولي وإيهاب رمزي، الإعلامي نشأت الديهي.

ويحضر الاحتفال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة، حسبما قال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال.​