سكرتير الجيزة يزور مطرانية طموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة بزيارة الى مطرانية طموه بمركز ومدينة أبو النمرس اليوم وكان فى استقباله نيافة الأنبا صموئيل راعي المطرانية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وقدم السكرتير العام خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيداً بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنياً أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والامن والامان والاستقرار .

رافق سكرتير عام الجيزة خلال زيارته للمطرانية اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس