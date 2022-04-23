في عظة قداس عيد القيامة المجيد.. رئيس "الأسقفية": هناك طرق مختلفة لمعرفة الله (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تصوير- إسلام فاروق:

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بعودة الاحتفالات بعيد القيامة بعد عامين كاملين من المعاناة بسبب وباء كورونا.

وقال رئيس الأساقفة في عظة القداس فيكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك: "نتأمل في لقاء المسيح بمريم المجدلية التي كانت نفس تشتاق للقائه فتبحث عنه بمحبة شديدة وتشتاق له من كل قلبها أفضل من جميع التلاميذ إذ كانت تقف وتنتظر وتبحث عنه".

وأضاف المطران: "بعدما رأى بطرس القبر الفارغ عاد لبيته بينما مريم المجدلية اختلفت عن تلاميذ المسيح فقد قررت أن تقف جوار القبر وتبحث بعدما يأس الجميع"، مؤكدًا: "ستجد من يصلي ويصوم ويركع ويسجد حتى وإن توقف جميع الناس عن ذلك".

وأكد المطران إن هناك طرق مختلفة للقاء الله فالبعض يلتقي به من خلال الكتاب المقدس والبعض يصلي صلوات طويلة والبعض يقرر لقاء الله من خلال الخدمة والبذل من أجله.

واستكمل المطران: لكي نرى الله لابد أن ننحني ونسجد فالبعض يبكي بحرارة وحرقة ولكنه لا يفتح عينيه ليرى الله فمن يبحث بإخلاص سيجد ما يريد فمن يطلب الله يتسم بالرجاء.