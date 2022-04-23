"مترو الأنفاق" تكشف مواعيد تشغيل القطارات خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رفع حالة الطوارئ مع إنتهاء جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو لاحتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط.

أصدر المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال احتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، مطالبًا باستمرار تشغيل قطارات المترو خلال إجازة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان حتى الإنتهاء من عيد الفطر.

وكانت الشركة أعلنت في بيان سابق مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ ص، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ (١٤٧٣) رحلة يوميًا.

بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى (٥١٠) رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى (٦١٢) رحلة ، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة - عدلي منصور إلى (٣٥١) رحلة، بالإضافة بالدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.

وشملت الاستعدادات أيضًا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات بالخطوط الثلاثة لاستقبال الحالات المرضية والطارئة، بالإضافة بإنتشار فرق الطوارئ بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أي مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور.

والتنبيه على قيادات المترو بمتابعة غرفة المراقبة المركزية التي تغطي جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانًا عند استقلاله.

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي للشركة، أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب.

ومن خلال أيضًا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

ويتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها، بخالص التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ولجميع الشعب المصري بمناسبة إحتفالات أعياد الربيع.

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