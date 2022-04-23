تعديل مسمى كليات وتأجيل اختبارات.. 6 قرارات من "الأعلى للجامعات" بشأن التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

واستعرض المجلس القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة اختيار رؤساء جدد للجامعات التي شارفت مدة رؤسائها الحاليين على الانتهاء (المنصورة، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، المنيا، أسيوط، الأقصر).

وأضاف المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس اتخذ عدة قرارات شملت:

- الموافقة على آلية اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، التي يقع ترتيبها بعد الـ 1000 جامعة في التصنيف الدولي للجامعات، لمعادلة تلك الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقرر عقد الاختبار 3 مرات بشكل أساسي، ومرة رابعة اختيارية في حالة الحاجة إلى ذلك، على أن تُعقد الاختبارات الثلاثة الأساسية كل أربعة أشهر، مع مراعاة انعقاد الاختبارات في أماكن جغرافية مُختلفة، وتشمل (جامعة بالقاهرة الكبرى، جامعة بصعيد مصر، جامعة بشمال مصر)، ويُحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية لانعقاد الاختبارات وأسماء الجامعات الثلاثة التي ستنعقد بها الاختبارات، على أن يُفوض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اختيار موعد إجراء الاختبار للمرة الرابعة، وتحديد مكان انعقاده، وتتولى لجان القطاع المُختلفة اختيار لجنة من الأساتذة المُتخصصين لوضع الاختبارات.

أما في حالة أن يكون تصنيف الجامعة من 150-1000 عالميًا، يكتفى بمراجعة الساعات المُعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، من خلال لجنة المعادلات بالقطاع، وفي حالة كون الجامعة الحاصل منها الطالب على الشهادة ضمن أفضل 150 جامعة دوليًا، يتم معادلة الدرجة العلمية مباشرة.

- وافق المجلس على إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات حول أفضل فيلم قصير وأغنية وبوستر وأوبريت ومبادرة ذاتية وبحث في مجال نشر الفكر المُعتدل ونبذ التطرف والإرهاب

- وافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لتحكيم المسابقة، لاختيار أفضل الأعمال وتكريم الطلاب الفائزين.

- وافق المجلس على تعديل مُسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- وافق المجلس على تأجيل اختبارات القدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية هذا العام، لحين تقديم تقييم شامل لتجربة القبول بنظام اختبار القدرات الذي تم اتباعه خلال العام الماضي.

- أحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للآثار بشأن الموافقة على السماح بدخول الزيارات المجانية للطلاب المصريين بأقسام (الآثار - التاريخ - الحضارة - الإرشاد السياحي - العمارة - الفنون الجميلة - التربية الفنية - التراث وإدارة المواقع - علوم المتاحف) بكليات "الآثار والآداب والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والسياحة والفنادق وجامعة الأزهر"، لكل المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة، يوم السبت من كل أسبوع، وذلك في ضوء التعاون المُثمر بين وزارتي التعليم العالي والسياحة والآثار.

كما استعرض المجلس الموضوعات البحثية التي تخدم الصناعة، والتي أعدتها الجامعات للمُشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وزيادة المُكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في هذا المجال.​​