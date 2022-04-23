"غسلت عاري".. علاقة عاطفية تُنهي حياة فتاة بالمطرية

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة لفتاة، وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقربائها بعد علمه بوجود علاقة عاطفية بين الفتاة وأحد الشباب، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012