"غسلت عاري".. علاقة عاطفية تُنهي حياة فتاة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أقدم شاب علي قتل ابنة عمته بعد علمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب بمنطقة المطرية.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لفتاة مقتولة بعدة طعنات بأحد الشوارع بمنطقة المطرية.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة لفتاة، وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقربائها بعد علمه بوجود علاقة عاطفية بين الفتاة وأحد الشباب، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقال إنه "غسل عاره".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.