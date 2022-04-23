لحظات الموت قبل الافطار.. عامل يمزق جسد ابنة عمته في عين شمس 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أقدم عامل علي قتل ابنة عمته بـ 10 طعنات بسبب خلافات علي الميراث بمنطقة عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة عين شمس.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر علي جثة سيدة، ربة منزل، مصابة بنحو 10 طعنات.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالها بسبب خلافات علي الميراث.

وذكرت التحريات أن المتهم قتل المجني عليها أثناء تجهيز الإفطار بسبب خلافات سابقة على الميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.