شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأضواء، احتفالا بعيد القيامة المجيد، قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

ومن المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات.

يترأس قداس العيد الدكتور سامى فوزى شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء، كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات.

يسعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أن ترحب بالزملاء الصحفيين والإعلاميين مصوري الفضائيات ليلة عيد القيامة الثالث والعشرين من شهر إبريل الجارى في صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك فى تمام الثامنة مساءا لنقل الصلوات والاحتفالات.

واعتذرت الكنيسة فى بيان رسمي لها عن استقبال أى صحفى أو إعلامى غير مسجل لأسباب أمنية، كما أكدت على ضرورة تسجيل أسماء فريق العمل بالكامل لأن الكنيسة تعتذر عن استقبال أى صحفى أو إعلامى غير مدون اسمه وبالتالى عدم توافر دعوة للدخول.

واستكملت في بيانها "حرصًا منا على تيسير عملكم نرجو من الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم الثلاثية لدى المكتب الإعلامي الأسقفي مع تحديد المعدات المستخدمة سواء كاميرات تلفزيون أو فوتوغرافيا وذلك للترتيبات الأمنية وتجهيز الدعوات".