شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دفن أيقونة المسيح فى الكنيسة الأرثوذكسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد طقس دفن أيقونة السيد المسيح بالكنائس يوم جمعة الآلام أحد أبرز الطقوس الذى يحتشد الأقباط لحضورها في يوم الجمعة العظيمة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز أحداث دفن أيقونة السيد المسيح

1 - يقوم البابا تواضروس الثانى بتجهيز الحنوط والورود والعطور التى تستخدم فى دفن الأيقونة.

2 - يأتى بستر أبيض اللون ويضعه على المذبح وتوضع فوقه أيقونة دفن السيد المسيح وخمس فصوص مر والحنوط والورود المجهزه.

3 - يثني الستر الأبيض من جهاته الأربع وينثر فوقة الورود أيضا ويضع شمعدانات جهة اليمين وجهة اليسار إشارة إلى الملاكين ويتم دفنها داخل المذبح على أن تظل هكذا حتى يوم سبت النور.

4 - يسبق الدفن الميطانيات ويكون البابا حامل في يده الشورية التي يخرج منها البخور ومقابل لة أب يحمل أيقونة صلب السيد المسيح مزينة بالورود الملونة.

5 - يردد الحضور خلالها كيرياليسون 400 مرة يعقبها موكب الأيقونة الذى يجول فى جميع أرجاء الكنيسة.

6 - يتكون الموكب من لفيف من الشمامسة الحاملين الصلبان موضوع عليها ستر أسود صغيرا يتقدمهم شماسا يحمل الصليب الكبير ويتوسطهم الكاهن يحمل في يده الشورية ويسير أمامه تماما شماسا أخر يحمل أيقونة الصلب وسط انشاد الالحان الحزينة.

7 - الشمامسة يرددون لحن جولوجوثا أى المكان الأعلي الذى صلب عليه المسيح في جثمانى.

8 - يفتح الكفن أثناء قداس عيد القيامة ويرددون لحن أخرستوس أنيستى.