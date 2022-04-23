صديق أحد الأشقاء الثلاثة الراحلين: نشارك فى بئر بأفريقيا كصدقة جارية.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قدم "تلفزيون الخليج 365" بثاً مباشراً، اليوم السبت، مع أحد أصدقاء محمود -أحد الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم فى حادث سقوط سيارة بطريق "الإسماعيلية - العريش".

وقال محمد حسين، أحد أصدقاء محمود وهو من أبناء محافظة سوهاج، إنه حرص على التواجد والمشاركة هو وزملاؤه فى كل أعمال الخير كصدقة جارية على روح محمود، لأن محمود كان أكرم وأفضل وأصدق الأصدقاء، كان محبا للجميع والكل يشهد له بالخلق، فإن كنا نشارك له فى بير بأفريقيا صدقة له لو كنا مكانه لكان حفر البير بنفسه بل وحفر لنا قبورا وسار فى كل أعمال الخير.

وأضاف صديق محمود، أنه يشهد له بالتفوق أيضا فكل الأعمال الدراسية التى كانت مطلوبة مننا خاصة خلال فترة كورونا كان يقوم هو بها نيابة عنا من أبحاث وغيرها.

كان أهالى محافظة دمياط، استيقظوا أمس على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء " بكليتى الطب والصيدلة "من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية العريش.

وتم إخطار مرور الإسماعيلية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث واستصدار تصريح بدفن الجثث وتسليمها.

ثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.