شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "محور الحضارة" لربط المقطم بمتحف الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها اطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بإنشاء "محور الحضارة"، والذي سيكون بمثابة مدخلاً إضافياً جديداً لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولاً إلى كورنيش النيل بالمعادي، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.





الفرخة بـ 1 جنيه.. متبرعون يوفرونها للأهالى بالعريش بسعر رمزىوفر اليوم عدد من فاعلى الخير دواجن بسعر واحد جنيه للفرخة الواحدة، وقال هشام الشعراوى أحد القائمين على تنفيذ مبادرات خيرية رمضانية، إنه قام عدد من رجال الأعمال، بشراء 3000 فرخة من أصحاب محلات بالعريش.

وأشار الشعراوى، إلى أنه تم اتاحتها فى المحلات وبيعها للجمهور المترددين بسعر رمزى جنيه واحد فقط، مضيفا أنه أمس قام أحد رجال الأعمال بالعريش بالذهاب لعدد من محلات الجزارة بالعريش ودفع لهم أموالاً نقدية في مقابل بيع اللحوم بجنيه واحد للمواطنين.





التموين: وجدنا مواطنا مسجلا بـ114 بطاقة.. ونائب: هناك من يأخذ 10 آلاف جنيه دعما أثناء مناقشة لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها، أرجع اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين، وجود مشكلات فى بعض بطاقات التموين إلى عدم توافر البيانات كاملة لدى الدولة، كاشفا عن رصد مواطن اسمه مسجل بـ114 بطاقة تموين.





أمين الفتوى: تسقط الزكاة عمن لا يجد إلا قوت أولاده ويستحقها من لا يكفيه راتبهقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله رفع العنت والمشقة عن هذه الأمة، حيث فرض الحج على القادر، وأسقط الصيام عن المريض إلى أن يبرأ، فإن دام مرضه أوجب عليه إطعام المساكين، وأوجب زكاة الفطر على المستطيع حتى غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا زكاة على من لا يملك إلا قوت أولاده يوم العيد. السيدة انتصار السيسي تنعى الأشقاء الثلاثة أبناء محافظة دمياطأجرت السيدة انتصار السيسى اليوم، اتصالا هاتفيا بالسيدة دعاء الشحات، والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام، وأعربت سيادتها خلال الاتصال، عن حزنها، وقالت إنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية المولى سبحانه أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان. معلومات الوزراء: 61%من المصريين يرون إجراءات تخفيف آثار أزمة أوكرانيا كافيةأجرى مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، استطلاع رأي جديد في مطلع الشهر الجاري، وأظهرت النتائج على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر)، أن 61% منهم يرون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات موجة التضخم العالمي والأزمة الأوكرانية كافية.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن الحكومة حظرت تصدير القمح والفول والعدس، وكثفت الرقابة على التجار، وذلك ضمانًا لاستمرار توافر بعض السلع في الأسواق.

أرسنال يكتسح مان يونايتد 3-1 فى الدوري الإنجليزي بمشاركة النني.. فيديوحقق فريق أرسنال فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأ أرسنال الشوط الأول بشكل هجومي على فريق مانشستر يونايتد، من أجل خطف هدف التقدم فى اللقاء. وفى الدقيقة 3، سجل تافارس الهدف الأول لصالح أرسنال أمام مان يونايتد، بعد متابعة جيدة لتسديدة ساكا من الناحية اليمني.





تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة الصعبة لمصرع 3 أطباء أشقاء من دمياط..فيديو وصورقدم "تلفزيون الخليج 365"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، مع الناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء ووالده.

وقال محمود الكحلاوى - طالب كلية الهندسة، والناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء، إنه فور سقوط السيارة فى مياه الترعة حاول محمود غلق الشبابيك فى السيارة لمنع دخول المياه فى محاولة لكسب وقت حتى يأتى أحد لإنقاذنا، ولكننا بهذا الوضع سنغرق تماما ولا نستطيع فتح الشبابيك أو الأبواب بسبب قوة دفع المياه، واستقرينا على فتح الشبابيك والخروج منها إلى أعلى المياه.





السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر بدءا من الإثنين المقبلقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 25/4/2022 الي 11/5/2022 تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك.