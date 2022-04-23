وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أرسل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيدة.

ودعا الوزير، المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على قداسته وجميع المصريين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه".

كما تقدم القصير بخالص التهاني إلى جميع الاخوة الاقباط العاملين بوزارة الزراعة بهذه المناسبة الكريم.