الإسكندرية وشرم الشيخ.. الأرصاد تعلن أفضل الأماكن لقضاء إجازة شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أفضل الأماكن المستقرة في أحوال الطقس، لقضاء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم لعام 2022.

وقالت إيمان لمصراوي، إن أجواء الطقس بصفة عامة مستقرة تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية، لتكون الأجواء ممتعة ونقدر نستمتع بالأجواء خصوصًا مع أعياد الربيع وشم النسيم، والخروج للمتنزهات والحدائق".

وأشارت إلى أن أفضل الأماكن التي ينصح فيها بالخروج للتنزه لقضاء إجازة أعياد الربيع وشم النسيم تتمثل في: المناطق الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح والمدن المطلة على ساحل البحر الأحمر ومنها شرم الشيخ والغردقة، كون الجو معتدل هناك تمامًا.

وأوضحت إيمان، أن الجو خلال ساعات النهار، يكون ما بين مائل للحرارة إلى حر، وليلا ما بين مائل للبرودة إلى لطيف على معظم فترات الليل، مع نشاط رياح على بعض المناطق يعمل على تلطيف الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار، خصوصًا في مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى حالة الطقس مستقرة تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية، بسبب وجود مرتفع جوي يؤثر على كافة الأنحاء، ويعمل على استقرار تام في الأحوال الجوية.

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