محمود مسلم: لا نريد أن تتحول الجمعيات لإدارات لوزارة التضامن الاجتماعي​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن متابعة تمويل وإنفاق الجمعيات الأهلية يتعلق بزاويتين الأولى الرقابة والثانية الحرية، موضحًا أن الجمعيات الضلع الثالث في التنمية، ولا يمكن أن تتحول لأذرع او إدارات حكومية.

وأضاف مسلم: "عندنا ماضي مع هذه الجمعيات وتاريخ في التنمية، لكن هذا لا يمنع أن لدينا تاريخ في الماضي القريب كانت تُستغل لأغراض سياسية أو أغراض أجنبية أعتقد أن القانون الحالي حسم هذه الأمور".

وتابع: "لا نريد أن تتحول الجمعيات لإدارات لوزارة التضامن الاجتماعي ولا نريد أن تتحول لشوكة في ظهر الوطن، على وزارة التضامن أن تكون ملمة بشكل كبير بالإجراءات ولا تدير الجمعيات".

وأشاد بفكرة الاتحاد النوعي للجمعيات الذي تأسس موخرًا حتى يتم التنسيق لضمان عدم حصول المواطن على أكثر من خدمة عبر جمعيات مختلفة، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المؤسسات الكبيرة في التنمية التي تعمل بشكل محترف مثل مصر الخير التي تعمل في التدريب والتشغيل والبحث العلمي وتشجيع المتفوقين، بالإضافة إلى دورها في التنمية.