خالد عبدالغفار يشيد بخدمات مركز أورام مدينة نصر وتطوير قسم الأشعاع بـ 25 مليون جنيه

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،مبنى مركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحى للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،أن الوزير تفقد مبنى مركز علاج الأورام الذي يقدم خدمات (العلاج الكيماوي، والأشعة التشخيصية والتداخلية، والمقطعية، والمعامل، والباثولوجي، والعلاج الطبيعي، وقسم العمليات، والرعاية المركزة، وجراحات الأورام، والمسح الذري) بالإضافة إلى تفقد القسم الخاص بأشعة الرنين المغناطيسي وقسم العلاج الاشعاعى والذي سوف يتم تطويره ورفع كفاءته خلال الفترات الأخيرة بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه.

وتابع أن الوزير أشاد بمركز الأورام الذي يعد صرحًا طبيًا متكاملًا، ويخدم شريحة كبيرة من السيدات من خلال خدمات الفحص الطبي والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها في يوليو 2019، حيث يجري المركز سنويا نحو 30 ألف جلسة ما بين العلاج الكيماوي والإشعاعي.

ولفت إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى والاستماع إلى أرائهم وتقييمهم لخدمات المستشفى، كما حرص على زيارة غرف إقامة المرضى في مركز الأورام للتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الوزير تفقد نماذج من غرف المرضى الداخلية التي تم رفع كفاءتها وفقا لأحدث معايير الجودة، كما اطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية، وتأكد من جودة الأجهزة الطبية ومدى تطابقها مع معايير الجودة العالمية.

ونوه إلى أن مركز علاج الأورام التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي مباشرة يتكون من 7 طوابق، وملحق به مبنى للعيادات الخارجية، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 40 كرسي علاج كيماوي، وغرفتين للعمليات الجراحية وغرفة للإفاقة و28 سرير داخلي و6 أسرة رعاية مركزة و3 أسرة رعاية جراحية.