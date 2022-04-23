شكرا لقرائتكم خبر عن افطر واكسب معلومة.. مبادرة صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار التعاطى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على إطلاق مبادرة تحت عنوان "افطر واكسب معلومة"، من خلال التواجد في الميادين العامة بالمحافظات المختلفة قبل موعد الإفطار، لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، ولتوزيع العصائر والتمور على الصائمين في أشكال فوانيس رمضان.

تتضمن مبادرة المتطوعين لدى الصندوق، توزيع عصائر وتمور على الصائمين فى أشكال عبارة عن "فوانيس رمضان"، من ابتكار المتطوعين، وتتضمن معلومات عن المرحلة الجديدة التي أطلقها الصندوق من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ماتسافرهاش"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي للتوعية بأضرار الإدمان والتي شهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي .

كما تتضمن بعض المعلومات عن أضرار تعاطى المخدرات والتدخين .. ابعد عن الدخان تعيش حياتك بأمان .. ابتسامة طفلك لا تطفئها بالمخدرات.. بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير "