شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة بحضور أئمة الأزهر والأوقاف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاع تليفزيون الخليج 365 بثا مباشر من احتفال الطائفة الإنجيلية فى مصر اليوم السبت، بعيد القيامة المجيد، والذى يتم فى كنيسة مصر الجديدة بحضور عدد من أئمة الأزهر والأوقاف وعدد من الفنانين وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وكان من أبرز الحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي نشأت الديهي ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصرى، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة والسيد عبدالعزيز الشريف - أمين رئاسة الجمهورية للتهنئة بالعيد والأنبا أكليمندس وجرجس صالح والشيخ عمرو الوردانى ممثلا عن الأزهر الشريف.

ويأتى احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، اليوم السبت، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.