شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تستحدث اختبار الكفاءة المهنية لطلاب الفرقة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن اختبار الكفاءة المهنية لطلاب الفرقة الرابعة عبارة عن اختبار يمنح الطلاب قبل التخرج شهادة معتمدة تفيد أن لدى الخريج مهارات مهنية تسمح له بمزاولة مهنة الإعلام، وأن لديه القدرة على المبادرة وتحمل المسئولية الإعلامية في المواقف التى تواجهه أثناء مزاولة عمله وفق المعايير المهنية والأخلاقية.

وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى بيان لها على الصفحة الرسمية للكلية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أن الاختيار عبارة عن مجموعة من الأسئلة التى تقيس الكفاءة التى من المتوقع أن يكون الطالب أتقنها، ويطبق الاختبار في العديد من دول العالم وكلية الإعلام جامعة القاهرة أول كلية إعلام مصرية تطبق هذا الاختبار مما يعطي ميزة إضافية لخريجيها وتضاف الشهادة الى C.V الطالب لدعمه في جهات العمل الحكومية والخاصة.

وأكدت الكلية، أنه عند اجتياز الاختبار سوف يحصل الطالب على 10 درجات كاملة تضاف ضمن درجات مشروع التخرج، وفي حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار من المرة الأولى تتاح له فرصة ثانية، كما أن الكلية في حال وجدت أن إحدى المهارات التى تسعى من خلال هذا الاختبار أن تقيس اكتساب الطلاب لها لم يكتسبها عدد كبير من الطلاب سوف توفر عدة ورش مجانية للتأكد من اكتساب هذه المهارة المهنية لدى جميع الطلاب.

وكشفت كلية الإعلام، أن الاختبار مكون من 50 سؤالا بالأساليب التالية ( اختيار من متعدد ، صح وغلط ، حل مشكلات ، ترجمة جمل ، القدرة على الكتابة الإعلامية السليمة من خلال اعادة صياغة او تحرير فقرة قصيرة ) وأن الاختبار أونلاين من خلال منصة Blackboard ، ومدة الاختبار ساعتين .