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معلومات الوزراء: 61%من المصريين يرون إجراءات تخفيف آثار أزمة أوكرانيا كافية

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القاهرة - سامية سيد - أجرى مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، استطلاع رأي جديد في مطلع الشهر الجاري، وأظهرت النتائج على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر)، أن 61% منهم يرون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات موجة التضخم العالمي والأزمة الأوكرانية كافية.

 

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن الحكومة حظرت تصدير القمح والفول والعدس، وكثفت الرقابة على التجار، وذلك ضمانًا لاستمرار توافر بعض السلع في الأسواق.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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