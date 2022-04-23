شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 61%من المصريين يرون إجراءات تخفيف آثار أزمة أوكرانيا كافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، استطلاع رأي جديد في مطلع الشهر الجاري، وأظهرت النتائج على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر)، أن 61% منهم يرون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات موجة التضخم العالمي والأزمة الأوكرانية كافية.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن الحكومة حظرت تصدير القمح والفول والعدس، وكثفت الرقابة على التجار، وذلك ضمانًا لاستمرار توافر بعض السلع في الأسواق.