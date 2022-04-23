الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة المجيد بحضور كبار الوزراء والمسؤولين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تصوير- زياد أحمد:

نظمت الطائفة الإنجيلية احتفالية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي.

وشارك في الاحتفال عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والشورى المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة، من بينهم عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية موفدا من رئيس الجمهورية وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، والإعلامي نشأت الديهي والمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وحسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق رئيس قنوات أون.

وبدأ برنامج الاحتفال اليوم السبت في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم لفريق الحياة الأفضل، ثم فقرة القراءة الكتابية، ثم كلمة راعي الكنيسة، وبعدها صلاة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، ثم انتهى الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد القيامة المجيد، الذي نحتفل فيه بذكري قيامة السيد المسيح من الموت وانتصاره على الموت.​