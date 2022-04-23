عبدالغفار يتفقد مستشفى مدينة نصر.. ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، اليوم السبت، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي لأعمال التطوير، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الداخلية بالمستشفى، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وقال إن الوزير تفقد أقسام (الأشعة، القسطرة القلبية، الرعاية المركزة للقلب، المعامل، الحضانات للأطفال المبتسرين) كما تفقد قسم القسطرة التداخلية والتي تضم 28 سريرا، حيث وجه الوزير برفع كفاءة قسم القسطرة التداخلية بهدف تقديم كافة الخدمات الصحية للمرضى بهذا التخصص.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، في أسرع وقت، وخاصة أسرة الرعاية المركزة، في ضوء توجه الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مؤكدا سعيه للتوسع في المنشأت الصحية التي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي بهدف خدمة شرائح عريضة من المواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مبنى مركز علاج الأورام الملحق بالمستشفى والذي يقدم خدمات (العلاج الكيماوي، والأشعة التشخيصية والتداخلية، والمقطعية، والمعامل، والباثولوجي، والعلاج الطبيعي، وقسم العمليات، والرعاية المركزة، وجراحات الأورام، والمسح الذري) بالإضافة إلى تفقد القسم الخاص بأشعة الرنين المغناطيسي والذي تم تطويره ورفع كفاءته خلال الفترات الأخيرة بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه.

وتابع أن الوزير أشاد بمركز الأورام الذي يعد صرحًا طبيًا متكاملًا، ويخدم شريحة كبيرة من السيدات من خلال خدمات الفحص الطبي والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها في يوليو 2019، حيث يجري المركز سنويا نحو 30 ألف جلسة ما بين العلاج الكيماوي والإشعاعي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى والاستماع إلى أرائهم وتقييمهم لخدمات المستشفى، كما حرص على زيارة غرف إقامة المرضى في مركز الأورام للتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد نماذج من غرف المرضى الداخلية التي تم رفع كفاءتها وفقا لأحدث معايير الجودة، كما اطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية، وتأكد من جودة الأجهزة الطبية ومدى تطابقها مع معايير الجودة العالمية.