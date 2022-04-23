محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ومشاركة يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وقيادات الطائفة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

شهد الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات في محيط الكنائس استعدادا لاحتفالات الأقباط بعيد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.