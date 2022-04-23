أخبار مصر.. وصول بعثة الأهلي بعد الإطاحة بالرجاء المغربى من دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بتفقد المنطقة الاستثمارية "بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية"، وزيارة عدد من مصانع المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نشاط المشروعات بتلك المناطق، وخطط التوسعات الاستثمارية المستقبلية لها، وذلك بحضور ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وصلت مطار للقاهرة الدولي، بعثة الأهلي قادمة من كازابلانكا عقب إقصاء الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان يرافقه عدد من الوزراء لتفقد سير العمل بهذه المصانع.

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ارتفعت أسعار الذهب بختام تداولات هذا الأسبوع بحوالي 10 جنيهات، وذلك على الرغم من تراجع أسعار أونصة الذهب إلى مستويات 1931 دولارا مقابل 1954 دولارا، وجاء صعود الذهب في مصر على خلفية استمرار حركة الدولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في البلاد 1090 جنيها بدون إضافة مصنعية.

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ) . وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بسفنكس الجديدة أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل مدينة ( سفنكس الجديدة )، بجانب استكمال تنفيذ حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمدن ( شمال خليج السويس – الشروق - دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة ). وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بسفنكس الجديدة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع بختام تداولات الأسبوع رغم الهبوط العالمىالاثنين 2 مايو أول أيامه.. ننشر موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء حارة نهارا علي شمال البلاد شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد وإن ظلت مائلة للبرودة ليلا خلال الفترة القادمة، كما تنشط الرياح أحيانا علي مناطق متفرقة. رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء. رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

الأرصاد: أجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا خلال الفترة القادمة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت الموافق 23 أبريل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت، 17 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "الإسكندرية- بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية" بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الإسكندرية- بني سويف- الفيوم" و3 أطنان لمحافظة المنيا و2 طن لمحافظة الشرقية، وذلك للأسبوع الثاني عشر من بدء مرحلة التوزيع. "الأوقاف" توزع اليوم 17 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة المجيد اليوم السبت

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء ونشاط رياح.. والقاهرة 31 درجة

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا القوات الروسية إلى 21600 قتيل، وتدمير 2205 دبابات حربية، و403 أنظمة مدفعية، منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022.

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