شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أثناء زيارته لمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع خاص بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة.

وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفي مدبولي إلي شرح من الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والذى أشار إلي امتلاك شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات قاعدة من المصانع تُعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، وخاصة إلى السوق الامريكية، والاسبانية، والانجليزية، فضلاً عن استخدامها لأقمشة مصرية لتصنيع البدل في مصانع التجهيزات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المصرية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة عرفة تضم شركة جولدن تكس للاصواف، المقامة على مساحة 60 الف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والتي تًعد من أضخم المصانع في المنطقة فى صناعة الأقمشة الصوفية، والتي يتم بيعها في السوق المحلية وتصديرها إلي الأسواق الأمريكية والأوروبية، كما تضم المجموعة شركة "ايجيبت تيلورنج" و"الشركة السويسرية للملابس الجاهزة"، والتي تعد كيانا صناعيا عريقا لصناعة الملابس الرسمية، وتقع علي مساحة 50 الف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وتقوم بانتاج حوالي 5 الاف بدلة يوميا لعملاء الشركة من كبري بيوت الازياء العالمية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مجموعة عرفة تمتلك ايضاً مجمعا صناعيا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 الف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها علي 25% من مساحة الأرض الكلية وهى: الشركة السويسرية للملابس القطنية (منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع و تصدير الملابس الكاجوال لارقى ماركات الازياء العالمية)، وشركة "كريستال فور ماكينك شيرتس" المتخصصة فى صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة، ومن أهم عملائها Massimo Dutti و Ben Sherman و Brooks Brothers و TED Baker، وArmani، وCintus وغيرها، إلى جانب "شركة كاميجيت" للملابس الجاهزة التي تم انشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة و بيت الازياء العالمى Ermenegildo Zegna.

ولفت الدكتور علاء عرفة إلى أن المجموعة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار امريكي، وتضم نخبة من الكوادر فى مجالات الادارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفا رئيسيا لكبار المستثمرين، فضلاً عن دورها فى توفير ١٠ الاف فرصة عمل، ومضيفاً أن الشركة تلتزم بأعلي معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلي عملائها، موضحاً أن هناك قسما خاصا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها لضمان جودتها.

ولفت الدكتور علاء عرفة إلى أن الشركة تفتخر بتوظيف ما يقارب من نصف عمالة المجموعة من السيدات، وتوفر لهم حضانة بهيكل ادارى كامل لتعليم اطفال السيدات العاملات بالمصانع بشكل مجانى، كما توفر للعاملين كافة وسائل الرعاية، بما في ذلك المساهمة في توفير مجمع سكنى لعمال مصانع العاشر من رمضان بتجهيزات كاملة ومجمع ترفيهي.

وخلال الجولة، أجري الدكتور مصطفي مدبولي، حواراً مع العاملين، للإطمئنان علي أوضاعهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم من وسائل نقل، ومسكن، ومدي قربه من مقر العمل، وما إلي ذلك.