شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المشاركين فى احتفال عيد القيامة للطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل عدد من قيادات الدولة إلى كنيسة الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة للمشاركة فى احتفال الطائفة بعيد القيامة المجيد، والذى بدأ منذ قليل بمجموعة من الترانيم.

وكان من أبرز الحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاعلامي نشأت الديهي ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري.

وخلال السطور التالية ينشر الخليج 365 أبرز فقرات الاحتفال المقام من الساعة الواحدة ظهرا بداية الاحتفال الرسمية الواحدة والنصف استقبال بالكنيسة وترانيم فريق الحياة الأفضل

*الفقرة* *التوقيت*

الدخول موكب. 1:25 إلى 1:30

صلاة افتتاحية. 1:30 إلى 1:33

فريق Better life ١.٣٣ إلى 1:53

قراءة كتابية 1:53 إلى 1:56

كلمة راعى الكنيسة

ق. يوسف سمير 1:56 إلى 2:05

فقرة صلاة 2:05 إلى 2:10

المايسترو ناير ناجى 2:10 إلى 2:19

كلمة دكتور قس أندرية زكى

رئيس الطائفة الإنجيلية.* 2:20 إلى 2:50