التضامن تواصل صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر لليوم الثانى

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات مايو اليوم السبت، وتم فتح فروع بنك ناصر اليوم من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولى اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.