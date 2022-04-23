الرى: تأهيل 5 آلاف كيلو متر من الترع بمحافظات الوادى والدلتا

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وقال عبد العاطى، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4951 كيلو مترا بمختلف محافظات الوادى والدلتا، من أعلاها 515 كيلو مترا بمحافظة قنا و506 كيلو مترات بمحافظة المنيا و 478 كيلو مترا بمحافظة بنى سويف و 340 كيلو مترا بمحافظة سوهاج و 320 كيلو مترا بمحافظة القليوبية و 315 كيلو مترا بمحافظة الشرقية و 311 كيلو مترا بمحافظة الدقهلية و289 كيلو مترا بمحافظة كفر الشيخ و268 كيلو مترا بمحافظة الإسكندرية و255 كيلو مترا بمحافظة المنوفية.

وأضاف أنه يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4066 كيلو مترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2881 كيلو مترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11898 كيلو مترا.

وفيما يخص تأهيل المساقى فإنه من المستهدف تأهيل 516 كيلو مترا من المساقى بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، حيث تم طرح وإسناد 330 كيلو مترا منها، حيث يجرى تأهيل 262 كيلو مترا من المساقى ، والانتهاء من تأهيل 68 كيلو مترا منها 30 كيلو مترا بمحافظة القليوبية و 31 كيلو مترا بمحافظة الفيوم و 4 كيلو مترات بمحافظة أسيوط و 2 كيلو متر بمحافظة المنوفية و كيلو متر بمحافظة الاسكندرية.

وأوضح عبد العاطى، أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 ، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ،وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي.

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ،وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئي والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.