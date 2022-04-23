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تخفيضات 60 %.. الداخلية تواصل المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

وانطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "إستراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

رابط عناوين الفروع والسلاسل والسرادقات :

https://moi.gov.eg/News/PhotoGallary?gID=bc3e4077-a593-48c5-ac2c-55800e73cde5

تابع عناوين الفروع والسلاسل والسرادقات :

https://moi.gov.eg/News/PhotoGallary?gID=dd0716a6-48fe-4e5b-90d5-d36d3df4d190

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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