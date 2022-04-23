ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 15030 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2419 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و124 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات الدراجات النارية، و5 مخالفات شروط التراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.